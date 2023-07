Aantal schuurinbraken in Groningen fors toegenomen

Foto: S_Salow via Pixabay

Het aantal inbraken in de gemeente en provincie Groningen is de eerste helft van dit jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiegegevens.

De eerste zes maanden van dit jaar is in de provincie 207 keer ingebroken: een toename van 31,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De provincie Groningen staat daarmee bovenaan in het land. Landelijk is er een stijging te zien van 8,9 procent. In de gemeente Groningen nam het aantal schuurinbraken ook sterk toe, van 75 vorig jaar tot 97 dit jaar. Koploper in onze provincie is de gemeente Eemsdelta.

“Deze fikse toename laat maar weer zien, hoe belangrijk het is om ook schuren en garages goed af te sluiten met fatsoenlijke sloten,” aldus Independer verzekeringsexpert Michel Ypma. “Elektrische fietsen en bijvoorbeeld een Green Egg barbecue zijn dure spullen. Verzekeraars vergoeden ook alleen als de ruimte goed is afgesloten. Als de schuurdeur gewoon openstond, geldt de dekking niet.”