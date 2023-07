Aantal geregistreerde daklozen in Groningen neemt voor het eerst in jaren weer toe

Foto: Stichting Straatwijs

Het aantal geregistreerde daklozen in onze gemeente is vorig jaar voor het eerst in de afgelopen vijf jaar weer toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Onderzoek Statistiek en Informatie (OIS) Groningen. Ook het aantal ‘buitenslapers’ in de gemeente is het afgelopen jaar toegenomen.

Het aantal geregistreerde daklozen nam in 2022 toe naar 708, ten opzichte van de 629 die het jaar ervoor als dakloze bekend stonden bij opvanglocaties en andere instanties. Het aantal daklozen ligt wel een stuk lager dan vijf jaar geleden. Toen waren er 850 daklozen bekend. Ook het aantal buitenslapers nam flink toe, van 78 in 2020 tot 150 in 2022.

De afgelopen vijf jaar werden de daklozen in Groningen steeds jonger. In 2018 was ongeveer een kwart van alle daklozen in Groningen jonger dan 27 jaar. Dat is inmiddels een derde van alle daklozen.

Invloed corona vertekent cijfers

In een reactie op het rapport laat de gemeente Groningen weten dat de cijfers over de afgelopen vijf jaar mogelijk een vertekend beeld geven, omdat de coronapandemie voor veel wisselingen in het daklozenbeleid zorgde. Het is mogelijk dat deze toename in 2022 verband houdt met landelijke veranderingen rondom de coronamaatregelen die in 2022 worden losgelaten. Ook veranderde de winterregeling aanzienlijk. Ook is de gemiddelde verblijfsduur per persoon hoger geworden.

In de gemeente werden in gedurende de coronaperiode ook meer daklozen geregistreerd als buitenslapers. Volgens het gemeentebestuur is er uit het werkveld rond daklozen in de stad wel aanleiding om aan te nemen dat meer mensen buiten slapen.

Daar komt volgens de gemeente bij dat het steeds moeilijker is om huisvesting te vinden voor daklozen. Er is minder woningvoorraad en de wachttijd voor een urgentiewoning is dan ook de afgelopen jaren opgelopen.