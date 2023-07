Aantal buurtcampings zit in de lift: “Verbinden, dat is het toverwoord”

Het aantal buurtcampings in Nederland neemt snel toe. Komend weekend wordt op het terrein van Het Boegbeeld in de wijk Lewenborg een pop-up camping opgebouwd. En dat is niet voor het eerst.

“Het gaat een mooi weekend worden met verschillende activiteiten voor jong en oud”, laten de Groningse organisatoren weten. Al verschillende jaren op rij wordt er een buurtcamping georganiseerd. “Bezoekers kunnen onder andere naar de dierenweide om dieren te voeren, ze kunnen naar OERRR van Natuurmonumenten voor tal van activiteiten, er is een kampvuur en circus Santelli komt langs.”

Voor en door buurtbewoners

Buurtcampings. Het zijn driedaagse pop-up campings die bijvoorbeeld in een park verrijzen. “Vorig jaar waren er verspreid over het land 53 van deze campings. Dit jaar zijn het er 65”, laat woordvoerder Anne de Man van stichting De Buurt weten. Het concept is op elke plek hetzelfde: het is voor en door buurtbewoners. Het wordt gedragen door vrijwilligers en betrokken wijkbewoners die de camping opzetten om op die manier de sociale cohesie in de buurt te stimuleren en mensen uit verschillende bubbels met elkaar verbinden.

“We willen leven in een buurt waar je elkaar kent”

Extra aandacht is er voor gezinnen die het niet zo breed hebben. “Een derde van de kampeerplekken is gereserveerd voor minima. Maar wat we vooral willen doen is mensen in contact brengen met elkaar. Om mensen met verschillende achtergronden en culturen samen te brengen.” Voor minimagezinnen, die vaak geen financiële mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan, zijn de camping en activiteiten vaak helemaal gratis. Directeur Maarten Hupkes van De Buurt: “We willen graag allemaal leven in een prettige buurt. Een buurt waarin je elkaar kent, waar iedereen zich veilig voelt en waar we elkaar om hulp durven te vragen. Juist in deze tijd, waarin we makkelijk langs elkaar heen leven.” Uit onderzoek blijkt dat 78% van de mensen op een camping buurtgenoten ontmoet die ze normaal nooit zouden ontmoeten.”

Groot openingsfeest

Nog even terug naar Lewenborg want daar zijn ze er bijna helemaal klaar voor. Op vrijdag wordt de camping afgetrapt met een groot openingsfeest. Zo zullen er springkussens zijn, kan men met een boswachter op pad en is er een kickboks-workshop te doen. Meer informatie vind je op deze website.