A7 bij Hoogkerk deels afgesloten door bomen op de weg

Foto: Mirre van de Klok

De storm die momenteel over het westen en noorden van het land raast, zorgt voor veel schade en ongemak. Vooral bomen moeten het ontgelden. .

De A7 is in de richting Groningen bij Hoogkerk afgesloten vanwege meerdere omgevallen bomen op de weg. Het verkeer vanuit Drachten richting de stad wordt omgeleid.

Ook elders in de stad is sprake van omgevallen bomen. Aan de Meerpaal in Lewenborg is een forse boom omgewaaid en op een huis beland. De woning liep flinke schade op. Ook aan de Hoge der A heeft een boom de storm niet overleefd. Bij de Voermanhaven is een muur omgevallen.

De afvalbrengstations in de stad zijn tot nader orde gesloten. Ook de bruggen worden voorlopig niet bediend. De Gerrit Krolbrug is momenteel afgesloten omdat van een pand daar vlakbij enkele zonnepanelen naar beneden zijn gekomen.