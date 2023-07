“29 goals in Schotland, dus moet scoren tegen Den Bosch of Telstar ook wel lukken”

FC Groningen bereidt zich in het Gelderse Epe voor op het nieuwe seizoen in de Keukenkampioen divisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien traint een aantal dagen bij SV Wissel en speelt zaterdag nog een oefenduel.

Één van de belangrijkste aanwinsten bij FC Groningen is spits Kevin van Veen, die overkwam van het Schotse Motherwell. Daar wist hij vorig seizoen 29 doelpunten te scoren in de competitie. “Ik ben heel eerlijk, de Schotse competitie is zwaarder dan de KKD. Als ik er daar 29 in kan leggen en ook tegen Celtic en Rangers kan scoren, moet ik er tegen Telstar en Den Bosch ook een paar in kunnen leggen.”

Iemand die in Groningen blijft is doelman Michael Verrips, al had hij wel zijn twijfels na het rampseizoen waarin de FC degradeerde. Één van de belangrijkste redenen om te blijven is de komst van trainer Dick Lukkien: “In alle eerlijkheid ging ik een gesprek met hem aan, en toen zag ik het echt niet zitten. De emotionele emmer zat behoorlijk vol. Ook door het gevoel dat je onderdeel bent van een degradatie. Maar somehow werd ik toch getriggerd. Ik ben niet iemand die wegloopt als het even moeilijk is, en ik heb de afgelopen tijd wel gezien wat voor mooie club FC Groningen is,” aldus Verrips.

Een andere speler die ook vorig seizoen deel uitmaakte van de selectie is Florian Krüger. Onder trainer Frank Wormuth kwam hij regelmatig aan spelen toe. Onder diens vervanger Dennis van der Ree aanvankelijk ook nog wel. Maar de laatste wedstrijden moest Krüger vooral de bank warm houden. Hij weet nog steeds niet waarom hij geen kansen meer kreeg.

“We hebben geprobeerd er over te praten maar ik heb er uiteindelijk geen antwoord op gekregen. Soms heb je in het voetbal en ook het normale leven dat je geen goede relatie hebt met een coach of andere mensen. Voor mij is het nu oké. Het was wel moeilijk voor mij, want als je terugkijkt en zie je dat we zes punten halen uit twintig wedstrijden en je nooit de kans krijgt. Het was vrij moeilijk om dat te zien vanaf de bank.”