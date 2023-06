Zonovergoten en mogelijk tropisch weekend eindigt misschien met klap onweer

De temperatuur wordt gedurende komend weekend elke dag een paar graden opgeschroefd. Maar volgens weerman Johan Kamphuis bestaat de kans dat er zondagavond of maandag een klap onweer slaat in Groningen, waardoor de temperatuur na het weekend iets terugzakt.

Zaterdag brengt volgens Kamphuis nog onverstoord zomerweer: “Het wordt 26 tot 28 graden, met zonovergoten weer en een zwakke wind uit het noordwesten. In de nacht koelt het af naar 13 of 14 graden. Zondag wordt het met 28 of 29 en lokaal 30 graden nog warmer. Er trekt wel zo nu en dan ook wat hoge bewolking over. Van de zwakke tot matige wind uit het noordoosten hoeven we niet al te veel verkoeling te verwachten.”

Daarna wordt er volgens Kamphuis al wat gemorreld aan het zomerweer: “Er volgt een zwoele avond en nacht met minima die in de Stad ruim boven de 20 graden blijven. Er is een kleine kans op een korte regen- of onweersbui. Maandag is het zwoel en broeierig warm, met in de vroege ochtend nog kans een onweersbui. Verder is het zonnig en wordt het 25 of 26 graden bij een matige wind uit het westen. Dinsdag wordt het opnieuw warmer met 26 tot 29 graden. Het is wederom klam en benauwd zomerweer met vooral later op de dag kans op een felle regen- of onweersbui. De dagen daarna blijft de zomer wel in het zadel.”