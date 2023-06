Zonnig en droog weekend in het verschiet voor Groningen

Foto: Joris van Tweel

Hoewel het weerbeeld de komende dagen vrijwel identiek is in Groningen, lijkt de thermometer soms niet helemaal te weten wat hij wil.

De laatste dag voor het weekend vormt een opmaat voor het weekend: flinke perioden met zon, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog en de maximumtemperatuur schommelt rond 17 tot 20 graden. De wind is matig en komt uit het noorden tot noordoosten.

Zaterdag wordt zonovergoten. Bij 20 of 21 graden waait er opnieuw een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De wind draait zondag helemaal naar het noorden en gaat zorgen voor behoorlijke temperatuurverschillen in de provincie: in het noorden wordt het 15 graden, waar de thermometer in het zuidoosten ongeveer 19 graden aan zal geven. Wel is er veel zon met slechts een paar vriendelijke stapelwolken.

Na het weekend is er een kleine kans op een omslag in het weerbeeld, maar waarschijnlijk blijft het zonnig. Wel blijft de temperatuur ongewis tussen lente en zomer, met standen tussen de 15 en 19 graden. Volgens weerman Johan Kamphuis neemt dinsdag en woensdag de kans op ‘Noordzeebewolking’ toe, bij een begin juni erg magere 16 of 17 graden.