‘Zondag warm met mogelijk tropische temperaturen, komende week koeler’

Het weerbeeld gaat de komende dagen veranderen. De wind draait naar het westen, en daarmee komt de temperatuur lager te liggen. Wel blijft de zon aanwezig.

Zondag is daar nog niks van te merken. De dag begint met veel zon, hoewel er ook wat lichte bewolking aanwezig kan zijn. De wind komt uit zuidelijke richtingen en is zwak. Uiteindelijk komt de maximumtemperatuur rond de 28 of 29 graden te liggen. Lokaal kan het 30 graden worden. In de avond kan de bewolking wat verder toenemen. De nacht van zondag op maandag verloopt zwoel, waarbij het maar moeilijk wil afkoelen. Rond middernacht zal het nog zo’n 22 graden zijn.

Gedurende nacht draait de wind naar het westen en daarmee wordt ook koelere lucht aangevoerd. Maandagochtend kan dit gepaard gaan met een regen- of onweersbui. Daarna komt de zon weer tevoorschijn en komt de maximumtemperatuur op maandag rond de 22 graden te liggen. Op dinsdag blijft het droog en wordt het 20 of 21 graden.