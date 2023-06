“Zondag veel zon, de komende dagen kans op onweersbuien”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen verlopen warm waarbij op zondag mogelijk de tropische waarden bereikt gaan worden. Ondertussen neemt de kans op een onweersbui wel toe.

Zondag begint de dag met zon, waarbij er gedurende de dag ook wat hoge bewolking over kan trekken. De wind uit oostelijke richtingen is zwak. Het wordt 27 tot 29 graden, waarbij lokaal de tropische 30 graden bereikt kan worden. De avond verloopt zwoel waarbij het maar moeilijk wil afkoelen. Ook de nacht van zondag op maandag verloopt met minimumtemperaturen rond de 19 of 20 graden warm. Op maandag houdt het zwoele en broeierige weer aan. Het wordt dan 25 graden.

Op dinsdag ligt de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Gedurende de dag is er de kans op een felle regen- of onweersbui. Op woensdag is het weer droog en wordt het met veel zon 25 of 26 graden.