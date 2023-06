‘Zondag veel ruimte voor de zon, noordenwind maakt ook komende dagen de dienst uit’

De zon krijgt de komende dagen veel ruimte. Echt warm wordt het niet, dat komt door de noordenwind die stevig de dienst uit blijft maken.

Zondag begint de dag met veel zon. Verspreid over de dag kunnen er een paar wolkenvelden voor komen. Bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen wordt het 17 of 18 graden. In de nacht van zondag op maandag is het grotendeels helder en komt de minimumtemperatuur rond de 8 graden te liggen. Op maandag zijn de veranderingen klein. In de ochtend is er wat meer bewolking, maar in de middag is er alle ruimte voor de zon. Het wordt 16 of 17 graden.

Op dinsdag en woensdag laat de zon zich ook veelvuldig zien, en drijft er zo nu en dan wat wolkenvelden over. De wind blijft uit noordelijke richtingen waaien waardoor de maximumtemperatuur rond de 16 graden komt te liggen. Regen valt er de komende dagen niet.