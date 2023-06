Zomerse dagen brengt drukte in Engelbert: “Mensen kunnen hier onder de palmbomen liggen”

Facebook: Natuurbad en Camping Engelbert

Druk is het zondag in het natuurbad bij Engelbert. Eigenaren Patrick en Tanja spreken van een geweldige start van het seizoen.

“We hebben vandaag tot nu toe tussen de vijf- en zeshonderd zwemmers mogen ontvangen”, vertelt Patrick trots. “In plaats van flink druk zeggen wij dat het lekker druk is, want het is echt gezellig. De sfeer is fantastisch. Momentje hoor.” Ondertussen vliegen de ijsjes en drankjes over de bar. “Waar we heel trots op zijn is de uitbreidingen die we hebben kunnen realiseren”, vervolgt Patrick zijn verhaal. “Afgelopen herfst en winter zijn we druk bezig geweest om een strandje aan te leggen. Ook hebben we palmbomen geplant, is de bestrating vernieuwd en is het sanitair aangepakt met nieuwe kleurtjes.”

“Reacties zijn positief”

Precies een maand geleden ging het natuurbad voor het eerst open. “In het begin ben je wel een beetje zenuwachtig, want hoe gaan de mensen reageren op de vernieuwingen. Maar de reacties zijn heel positief. We hebben het allemaal bij de tijd gebracht, waarbij we ook snoeiwerkzaamheden hebben verricht, en verschillende andere verbeteringen hebben doorgevoerd. Zo hebben we ook de speeltuintjes gemoderniseerd.”

“Mensen willen er lekker op uit kunnen”

En niet alleen op en rond het natuurbad gaat het goed. “We beheren ook een camping. Alle campingplaatsen zijn op dit moment vol, het is druk bezet. Zo hebben we hier nu bijvoorbeeld een schoolkamp. Dus eigenlijk gaat het gewoon heel goed.” De reden voor het succes denkt Patrick ook te kunnen verklaren. “We hebben een aantal hele vervelende jaren achter ons liggen. Door de coronacrisis kon weinig. Je merkt echt dat mensen er lekker op uit willen, iets leuks willen doen. Je kunt dan naar Spanje of Turkije gaan, maar je kunt ook op je fiets naar Engelbert stappen en hier een leuke dag beleven. En dat zien we ook. Het gros van onze bezoekers, met ook veel dagjesmensen, komen uit Stad, Hoogezand, Harkstede en Sappemeer.”

“Oor te luister leggen”

Of de eigenaren ook helemaal tevreden zijn met hoe het natuurbad er nu voor staat, daar is Patrick helder over. “Je bent nooit klaar, en wensen zijn er altijd. Maar we vinden het ook belangrijk om te luisteren naar wat het publiek wil. Deze zomer leggen we ons oor te luister, zodat we komende herfst en winter zaken aan kunnen pakken. Wat dat zal zijn, dat weten we nog niet. Maar we staan overal voor open. En voor de komende periode hoop ik dat het zulk geweldig mooi weer blijft. Dat zou toch wat zijn hè?”