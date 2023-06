Zeldzaam Mooi Markt strijkt zondag neer op Vismarkt

Foto: Zeldzaam Mooi Markt

Op de Vismarkt is zondag weer een Zeldzaam Mooi Markt te vinden. Op de markt worden producten van lokale en regionale ondernemers aangeboden.

Op Tweede Paasdag was de markt ook in Groningen te vinden. Toen struinden duizenden mensen langs de ruim honderd kraampjes die op de markt te vinden waren. “Wat we zondag aanbieden zijn zeldzaam mooie producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers”, laat de organisatie weten. “Alle producten zijn handgemaakt, zelfontworpen of in kleine oplages lokaal geproduceerd. Ook worden er ambachtelijke, biologische, lekkernijen verkocht.”

Maar ook is er genoeg te zien en te horen. Oscar draait muziek voor de bezoekers en bellenblaaskunstenaar Frans geeft mega zeepbellen demonstraties voor jong en oud. De Zeldzaam Mooi Markt begint zondag om 11.00 en duurt tot 17.00 uur.