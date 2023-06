Zaterdagavond mogelijk lichtende nachtwolken zichtbaar

Foto: Ward Bruggeman - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79880933

De kans is aanwezig dat er zaterdagavond lichtende nachtwolken zichtbaar kunnen zijn. Het gaat om een relatief zeldzaam verschijnsel.

Volgens bronnen is de kans zaterdagavond tussen 22.30 en 00.30 uur het grootst om de nachtwolken te bekijken. Sterrenkundige Jeffrey Bout: “De wolken hebben zilverwitte kleuren en een golvende structuur, en het is inderdaad een zeldzaam verschijnsel dat zich voor kan doen tussen half juni en half juli.” Eerder deze maand werden er al lichtende nachtwolken gespot in Noord-Duitsland.

IJskristallen

Maar wat zijn lichtende nachtwolken precies? “Ze ontstaan op een hoogte van 80 kilometer, dat is veel hoger dan waar de gewone wolken zich bevinden. Het is daar flink koud met temperaturen rond de 100 graden onder nul. Daardoor ontstaan er ijskristallen. Deze ijskristallen worden afgezet op stof dat zich in deze luchtlaag bevindt. Waarschijnlijk gaat het om stof afkomstig van meteoren. Deze nachtwolken zijn zichtbaar omdat ze aangelicht worden door de zon.”

Noorden

Om de nachtwolken te kunnen bekijken moet je naar het noorden kijken. “Vanuit de stad zou het zichtbaar moeten zijn, zolang je maar een vrij zicht hebt op de noordelijke horizon.