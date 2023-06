Zanger Rammstein beschuldigd van aanranding, gevolgen concerten Stadspark onduidelijk

De zanger van de Duitse band Rammstein wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Duitse media deden de afgelopen periode onderzoek naar aanleiding van beschuldigingen door verschillende vrouwen. Deze zomer treedt de band in het kader van een tournee op in Groningen.

Het onderzoek van omroep NDR en de krant Süddeutsche Zeitung begon nadat een vrouw haar verhaal deed op Instagram. Ze had een concert van de band bezocht in het Litouwse Vilnius. Op social media schreef ze dat ze na het concert drank en seks aangeboden kreeg van de zanger. De vrouw weigerde dit, waarop de zanger vloekend weg liep. Daarna kwamen er meer vrouwen ten tonele die de frontman beschuldigen van geweld, machtsmisbruik en seksueel wangedrag. In een bericht op Twitter ontkent Rammstein de aantijgingen die gedaan worden.

Een Duitse uitgeverij, waar de zanger van de band een gedichtenbundel uitbracht, heeft inmiddels de samenwerking stopgezet. Rammstein is op dit moment bezig met een Europese tournee. Op 6 en 7 juli komt de band naar Groningen waar het voor een uitverkocht Stadspark zal gaan optreden. Het is op dit moment onbekend of de aantijgingen gevolgen zullen hebben voor deze concerten.

With regard to the allegations circulating on the internet about Vilnius, we can rule out the possibility that what is being claimed took place in our environment.

We are not aware of any official investigations into this matter.

— Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023