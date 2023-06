Wolken, buitjes maar ook zon in ’t verschiet tot na het weekend

Een zomers gezicht op de Noordermolen langs de Zuidwending - Foto: Joris van Tweel

Van echt stralend zomerweer is volgens weerman Johan Kamphuis voorlopig geen sprake in Groningen. Relatief milde temperaturen worden aangevuld met wolkenvelden, die soms ook een bui mee onze kant op nemen. De zon laat zich zien, maar drijft het kwik niet heel ver op.

Zaterdag is een toonbeeld voor de komende dagen, aldus Kamphuis: “Er is veel bewolking en in de ochtend zijn er perioden met lichte regen. In de middag wordt het droog en later kan de zon af en toe even doorbreken. Het wordt 20 of 21 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook zondag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Heel lokaal kan opnieuw een spatje regen vallen. Het wordt 18 tot 19 graden en de westelijke wind is (vrij) krachtig.

Na het weekend verandert er weinig, vervolgt de weerman: Maandag valt er eerst een buitje, maar is het ’s middags droog. Het wordt 18 tot 20 graden en de westelijke wind. Dinsdag neemt de kans op een paar buien toe als een wat actiever ogende storing ons gebied binnen loopt. Woensdag en donderdag neemt de kans op neerslag af. De zon schijnt af en toe, maar het is niet stralend en het wordt rond 20 graden.”

Daarna is er een aanzienlijke kans dat het zomerweer terug onze kant op komt, besluit Kamphuis: “Er ontwikkelt zich een hogedrukgebied boven Duitsland dat doorloopt tot over Frankrijk en het westelijke Middellandse Zeegebied. Een portie zeer warme lucht wordt op transport gezet richting ons land. Vrijdag wordt het al 23 tot 25 graden en tijdens het weekend lijkt het kwik verder te gaan stijgen. Waar dit precies gaat eindigen is nog wat ver weg om al te veel details over te geven. Maar maxima tussen de 25 en de tropische 30 graden zijn realistisch.”