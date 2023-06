“Woensdag zonnig en warm, donderdag opnieuw kans op regen”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De komende dagen verlopen zomers warm. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft wel de kans op neerslag bestaan, waarbij die kans op donderdag het grootste lijkt.

“Woensdag is het zonnig en warm zomerweer met een maximumtemperatuur rond de 26 graden”, vertelt Kamphuis. “Er ontstaan een paar stapelwolken die heel lokaal, vooral in het Waddengebied, uit kunnen groeien tot een bui. De westelijke wind is matig, rond kracht 3. In de nacht van woensdag op donderdag koelt het af tot omstreeks 13 graden.

Donderdag zijn er flinke zonnige perioden en neemt de bewolking in de middag toe. In de namiddag en avond in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 26 tot 28 graden bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 2 tot 3.”

“Vrijdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt omstreeks 23 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm tot zeer warm met op zaterdag 26 en zondag 29 of 30 graden als maximumtemperatuur. Een tropisch slot van het weekend is dus niet ondenkbaar. Maandag lijkt de temperatuur een stap terug te doen naar ongeveer 23 graden en mogelijk valt er dan een bui.”

