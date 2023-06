“Woensdag veel zon, komend weekend zeer warm”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen krijgt de zon alle ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het komend weekend zeer warm worden waarbij tropische waarden niet zijn uitgesloten.

“Woensdag is het zonnig en loopt de temperatuur op naar 15 graden langs de Wadden tot rond de 20 graden landinwaarts”, vertelt Kamphuis. “De noordenwind is zwak en neemt toe naar matig, windkracht 2 tot 3. Donderdag is het opnieuw stralend weer en wordt het met 20 tot 22 graden nog wat warmer. De noordoostenwind is matig, windkracht 3 tot 4. Vrijdag komt de zomer meer in het zadel te zitten. Met veel zon wordt het 25 tot 27 graden, en langs de Wadden schommelt de temperatuur rond de 20 tot 22 graden. De noordoostenwind is matig, windkracht 3 tot 4.”

“Het weekend verloopt zeer warm met zondag mogelijk zelfs tropische temperaturen van 28 tot 30 graden. Zaterdag is het ook al zeer warm en bijna tropisch bij 28 tot 29 graden. Op beide dagen is het rustig weer en zonnig al kunnen er later op zondag een paar stapelwolken ontstaan. Daarbij is er een hele kleine kans op een bui. Na het weekend begint maandag opnieuw zeer warm tot tropisch met 29 of 30 graden. Regen- en onweersbuien die vanuit het zuiden komen opzetten lijken ons gebied niet te halen. Dinsdag en woensdag zakt het een aantal graden maar zomers blijft het.”

