“Woensdag veel bewolking, in het weekend geregeld zon”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is er geregeld kans op een bui. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis laat vanaf het weekend de zon zich weer vaker zien, en lopen volgende week de temperaturen weer op.

“Woensdagochtend is er veel bewolking en valt er wat lichte regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag kan er lokaal nog een bui vallen en breekt later vanuit het westen de zon zo nu en dan door. Het wordt 22 graden bij een zwakke zuidwestenwind, windkracht 2. In de nacht van woensdag op donderdag neemt de bewolking en de kans op een bui weer toe en koelt het af naar 15 tot 17 graden. Donderdag is er af en toe zon maar is het onstabiel. In de ochtend valt er een enkele bui, vooral landinwaarts. In de middag volgen er meer buien met kans op een slag onweer. Het wordt 23 of 24 graden bij een zwakke of matige wind draaiend van het zuiden naar het zuidwesten, windkracht 2 tot 3.”

“Vrijdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 21 of 22 graden. Zaterdag valt er een bui, maar schijnt ook nu en dan de zon en wordt het 20 tot 22 graden. Zondag en maandag is het op de meeste plaatsen droog en met geregeld zon loopt de temperatuur op naar 23 tot 25 graden. Na het weekend is de kans groot dat de temperatuur weer verder oploopt. Ook kan er dan een bui vallen.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.