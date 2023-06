“Woensdag flinke zonnige perioden, aan het einde van de week aanvoer van minder warme lucht”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De zon laat zich de komende dagen vaak zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het aan het einde van de week wat koeler als er iets minder warme lucht wordt aangevoerd.

“Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en drijft er in de middag enige bewolking over”, vertelt Kamphuis. “Het wordt rond de 25 graden bij een matige, en langs de Wadden- en het Lauwersmeergebied een vrij krachtige, noordoostenwind, windkracht 3 tot 5. In de nacht van woensdag op donderdag minimumtemperaturen rond de 11 of 12 graden. Donderdag wordt een zonovergoten zomerdag met temperaturen rond de 25 graden. De wind uit het noordoosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar vrijdag een paar wolkenvelden en minima rond de 13 graden.”

“Vrijdag zorgt een noorden- tot noordwestenwind voor de aanvoer van iets minder warme lucht. Het wordt 22 tot 24 graden. Wel is er veel zon en blijft het nog altijd droog bij rustige condities. Het weekend geeft op beide dagen veel zon. Zaterdag wordt het 23 tot 25 graden, en zondag 26 tot 28 graden. Na het weekend komt op maandag de tropische 30 graden weer in het vizier en wordt het zwoel en klam door een oplopende luchtvochtigheid. Dinsdag neemt de kans op een felle regen- of onweersbui toe.”

