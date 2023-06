Wisselvalligheid regeert tot na het weekend; vanaf woensdag warmer, maar meer kans op onweer

Foto Andor Heij

Echt zomer wordt het de komende dagen niet, maar de thermometers in Groningen duiken tot na het weekend niet onder de 20 graden. Volgens weerman Johan Kamphuis wisselen wolken (die hier en daar een bui los kunnen laten) en zonneschijn elkaar in ieder geval tot en met maandag af.

Vrijdag is tekenend voor dit weerbeeld, stelt Kamphuis: “Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Heel lokaal kan een buitje vallen. Het wordt rond 23 graden en de westelijke wind is matig. Zaterdag is er veel bewolking en vooral op het eerste deel van de dag valt er nu en dan lichte regen. In de middag trekt de neerslagzone naar het oosten weg en misschien dat de zon later nog even doorbreekt. Het wordt tot 20 graden bij een matige westenwind.”

Zondag blijft volgens Kamphuis wel droog, maar de temperatuur werkt nog niet mee: “Zondag is er af en toe zon en waait er een stevige westenwind. Het wordt rond de 20 graden. Maandag vallen er weer een paar buitjes die vanaf de Noordzee komen binnendrijven. Toch is er af en toe zon. Het wordt opnieuw 20 graden.

Woensdag stoomt er warmere lucht ons gebied binnen, aldus Kamphuis. Dan kan de temperatuur oplopen naar ongeveer 25 graden. “Later in de week lopen de temperaturen mogelijk verder op, maar tegelijk wordt het ook onweersachtig. Het wordt ook onstabieler zodat de kans of een regen- of onweersbui toeneemt.”