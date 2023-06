Winnende podcastmakers Project X: “Een prijs maakt je leven niet anders, jammer dat de politie niet meewerkte”

OOG Tv-podcastmakers Thijs Faber en Wouter Holsappel vielen afgelopen vrijdag in de prijzen bij de Lokale Media Awards. In de categorie ‘Audio’ wonnen zij de eerste prijs met hun podcast ‘Er is geen feestje’. In vier afleveringen werd er met betrokkenen en experts teruggekeken op Project X in Haren.

Hoi Wouter! Hoe kijk je terug op de uitreiking vrijdagavond?

“Toen we vrijdag van Groningen naar Hilversum reisden toen overheerste de nonchalance. We dachten, als we de prijs winnen, dan is het leuk. Maar het zal ons leven niet veranderen. En als we niet winnen, dan is dat ook niet erg, omdat we sowieso terug kunnen kijken op een geweldig mooi project. Een project waar ik persoonlijk ook heel trots op ben. Maar dan kom je daar, en je gaat in een grote zaal zitten, en dan begint het toch te kriebelen. Dan nemen de zenuwen toch wat toe.”

In de categorie waren naast jullie nog twee genomineerden. Was het voor jou van te voren duidelijk welke kant het op zou gaan?

“Nee. De jury had ook een andere weg kunnen bewandelen. Eén van de genomineerden was omroep ZO!34. Zij hadden een podcast gemaakt met de titel ‘Van Koevoorde tot Ganzenstad – De slag bij Ane’. Daarmee hebben ze een stuk geschiedenis gebracht dat voor het publiek van deze omroep heel interessant is. De podcast toont betrokkenheid met de inwoners van hun uitzendgebied. Dat had een invalshoek voor de jury kunnen zijn. Onze podcast hebben we gebracht op een manier waarbij het voor iedereen interessant is. De derde nominatie was een radioprogramma van omroep WOS. In het programma ‘WOS50’ wordt muziek uit de regio in de schijnwerpers gezet.”

Laten we even teruggaan naar het begin. Hoe is het idee ontstaan om een podcast te maken over de gebeurtenissen in Haren?

“Het idee lag al een langere tijd op tafel. Samen met Thijs maak ik ook een podcast over FC Groningen. Het maken van podcasts vind ik heel mooi om te doen. Met geluid kun je mensen prikkelen. Je richt je op één zintuig. En ik beleef er zelf veel plezier aan. Als ik na de opname ga monteren, en dan zie ik in de bewerkingssoftware alle audiosporen, dan kan ik daar echt uren aan sleutelen. Dat vind ik prachtig. Het idee om iets met Project X te doen hadden we al verschillende keren neergelegd bij collega’s. Maar dat stokte. En toen naderde het moment dat het tien jaar geleden was. Dat was het moment dat we onszelf de vraag hebben gesteld, waarom doen we het eigenlijk zelf niet?”

Heb je zelf ook een binding met Project X?

“Ik was in de herfst van 2012 stagiair op de nieuwsredactie van OOG. Ik kan me herinneren dat er die hele week op de redactie over het evenement gesproken werd. Wat zou er gaan gebeuren? Gaat er iets gebeuren? Hoe gaat het aflopen? Zelf ben ik toen echter niet met het onderwerp bezig geweest, en in de avonduren ben ik er ook niet bij geweest. Thijs zat in dat jaar op een middelbare school in Haren. Vervolgens krijg je mee hoe de gebeurtenis zich ontwikkeld, en dat heeft ons toch wel gefascineerd. Het heeft ons nooit meer echt losgelaten.”

Jullie hebben een vierdelige podcastserie gemaakt waarbij jullie met experts en betrokkenen terugblikken op die dag in 2012. Hadden er dingen in de productie beter gekund?

“Dingen kunnen altijd beter. Het is nooit perfect. Maar wat we heel erg jammer vinden is dat we geen verhalen hebben op kunnen tekenen van politiemensen die gedurende de avond in Haren aanwezig waren. Het had ons heel leuk geleken om met agenten of ME’ers te praten hoe zij naar Haren zijn gereden. Wat hoorden ze? Hoe werden ze geïnformeerd? Hoe werden ze voorbereid. De politie heeft wel meegewerkt door een sectorhoofd naar voren te schuiven, maar iemand die achter een bureau zit, die vertelt een ander verhaal, dan iemand die er zelf bij aanwezig was.”

Als journalist kun je eventueel iemand anoniem opvoeren?

“We hebben best wel wat dingen geprobeerd. Maar dat werd door de organisatie tegengehouden. En dan kun je iemand anoniem opvoeren, maar de politie is ook een gesloten bolwerk. Als een agent bereid is om met ons te praten, maar tegelijkertijd krijgt te horen, van hogerhand, dat het niet de bedoeling is om met de media hierover te praten, dan zal zo’n agent altijd luisteren naar wat er vanuit de organisatie gezegd wordt. Dus ja. Dat vinden we echt jammer. Dat ons die kans niet gegund is.”

Ik kan me voorstellen dat na het in ontvangst nemen van zo’n prijs, dat het naar meer smaakt. Kunnen we meer podcasts verwachten?

“Dat zou zo maar kunnen. Ik heb mijn liefde voor het medium ondertussen niet onder stoelen of banken geschoven. Dus het lijkt me leuk om in de toekomst vaker podcasts te maken. Maar ja, over welk onderwerp? Mensen die een goed onderwerp denken te hebben, die mogen mij altijd een mailtje sturen op dit adres. Wellicht biedt het voor ons inspiratie.”

Beluister hieronder de podcast serie die Thijs en Wouter maakten:

Aflevering 1:



Aflevering 2:



Aflevering 3:



Aflevering 4: