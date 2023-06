Wethouder op zoek naar antwoorden situatie Donar: “Problemen zijn groter dan alleen een huurachterstand”

Donar-speler Viktor Gaddefors (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Op verzoek van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport worden er intensiverende gesprekken gevoerd tussen de gemeente en Donar. De bedoeling is om duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is bij de basketbalclub.

Onlangs werd duidelijk dat Donar in financieel zwaar weer zit. De problemen zijn zelfs zo groot dat het voortbestaan onzeker is. Voor de fracties van het CDA, VVD, D66, PvdA en Stadspartij 100% voor Groningen was het aanleiding om vragen te stellen. Etkin Armut van het CDA: “Het is duidelijk dat de situatie bij Donar deze gemeenteraad aan het hart gaat. We hebben mooie avonden beleefd in Martiniplaza. We moeten ervoor zorgen dat Donar behouden blijft voor Groningen.” Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Het is belangrijk dat Donar in de sportstad die Groningen is op het hoogste niveau mee kan blijven spelen. Wij willen graag weten, wanneer er eventuele financiële besluiten genomen worden, hoe wij op de hoogte worden gehouden.” Irene Huitema van de PvdA: “Ik ben wel benieuwd waar we op dit moment precies staan.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Voorzitter was totaal verrast”

Wethouder Jongman is duidelijk: “Als gemeentebestuur beamen wij dat veel inwoners genieten van Donar. Het heeft een grote waarde voor de breedtesport, maar ook voor de fans en toeschouwers die van de sport genieten. Dat het niet goed ging met Donar, daar ben ik in mei vertrouwelijk over geïnformeerd door Donar. Er waren grote financiële problemen ontstaan, en de voorzitter was totaal verrast. Voor het bestuur en het toezichthoudend orgaan was dat het moment om te inventariseren wat er speelt, maar al snel werd duidelijk dat het zo groot is, dat gevreesd moest worden voor het voortbestaan van de club.”

“We zijn gestart met een analyse”

Jongman: “In de gemeentelijke organisatie zijn we ook onderzoek gaan doen. Daaruit is gebleken dat er bij ons niets bekend was tot ik halverwege mei op de hoogte werd gebracht. Er is geen enkel ambtelijk contact geweest met Donar. U als raad heeft veel vragen, en die vragen hebben wij ook. Op een groot deel van de vragen heb ik op dit moment ook geen antwoord. We zijn gestart met een analyse wat er nu precies aan de hand is, en zicht op een oplossing, of een mogelijke oplossing, is er op dit moment dan ook niet.”

“Problemen zijn groter dan alleen een huurachterstand”

De wethouder vertelt verder: “Wij zijn als gemeente ook op zoek naar antwoorden. Duidelijk is wel dat de problemen groter zijn dan alleen problemen met een huurovereenkomst. Op mijn verzoek zijn er intensiverende gesprekken gestart tussen de gemeente en Donar.”