Wethouder herkent zich niet in kritiek besluit om warenmarkt Haren vroeger te sluiten

Foto gemeente Groningen

Het besluit om de warenmarkt in Haren een uur eerder te sluiten is op de juiste manier tot stand gekomen. Dat zegt wethouder Manouska Molema (GroenLinks) die namens wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) het woord voert.

Molema reageert daarmee op vragen van de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen. Raadslid Mariska Sloot: “Toen het nieuws bekend werd dat de warenmarkt een uur eerder gaat sluiten, is er toch wel een schokgolf door de middenstand en de winkelvereniging in het dorp gegaan. Ineens kwamen zij er achter dat de markt er minder lang is, waarbij de ondernemers hier niet over bevraagd zijn en ook niet over ingelicht zijn.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Het gaat om een pilot die over een jaar wordt geëvalueerd”

Wethouder Molema: “Wat we over de gehele lijn zien is dat koopavonden minder populair worden. Ook in Haren zien we dat. Ook zien we dat niet alle ondernemers mee doen aan een koopavond. De marktkooplui in Haren hebben daarom aangeven of zij een uur eerder dicht mogen, omdat ze zien dat ze in dat laatste uur eigenlijk veel minder omzet draaien. Die vraag is bij de vereniging ambulante handel terecht gekomen, waarop de afdeling markt en havenwezen heeft toegezegd hier medewerking aan te willen verlenen. Het is met elkaar besproken dat de markt eerder dicht gaat. Het gaat om een pilot die na een jaar geëvalueerd wordt. Het is een keuze van de markt, en wij vinden als College dat we de juiste stappen hebben gezet in het proces hiertoe.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Als je zoiets besluit, dan je toch met ondernemers in het dorp in gesprek?”

Sloot: “Dit verbaast mij echt. Het is namelijk ook dit College geweest dat heeft aangegeven dat ze winkelcentrale en ondernemers in de dorpen wil ondersteunen. In een vrij recent onderzoek naar kerngetallen is ook nog gebleken dat Haren één van de belangrijke ‘winkelwijken’ is. De ondernemers in Haren hebben zich verenigd, en zij werken zich drie slagen in de rondte om het dorp en de ondernemingen te promoten. Ineens krijgen zij te horen dat de markt, die slechts één dag in de week in het dorp is, eerder gaat sluiten. Dat heeft gevolgen voor de ondernemers in het dorp. Als je zoiets besluit dan ga je toch eerder met de ondernemers en de centrummanager spreken? Dit proces lijkt niet op het zoeken naar draagvlak.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Wij vinden dat de juiste stappen zijn gezet”

Molema: “De besluitvorming is via de centrale vereniging ambulante handel en de marktcommissie gegaan. Als College zijn we van mening dat dit de juiste vorm is. En je kunt dit ook omdraaien: waarom hebben de ondernemers in Haren geen contact gezocht met de markt? Kunnen we stellen dat er van nature al te weinig contact is onderling? Dit is het standpunt van het College, en wij vinden dat de juiste stappen zijn gezet.”

“We komen niet terug op het proces”

Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Komt de wethouder terug op de communicatie?” Molema: “Nee. Wat ik zeg is dat het College de juiste communicatielijnen heeft gevolgd. Wat ik wel zeg, is dat als er behoefte is aan contact, dat we dan kunnen kijken hoe we dit onderling kunnen gaan invullen. Maar we zullen niet terugkomen op het proces, dat is namelijk goed verlopen.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “In de nieuwsbrief staat dat er overleg is geweest met de ondernemers”

Sloot: “Het punt is dat uit de gemeentelijke nieuwsbrief blijkt dat er overleg is geweest met de ondernemers. En het College kan vinden dat dit allemaal goed is gegaan, de ondernemers in het dorp hebben wel degelijk contact met de marktmedewerkers. En daaruit blijkt dat het beeld ook genuanceerder is. Wat mijn partij verkeerd vindt is dat er wordt gerept dat er gesproken is met ondernemers, maar er is helemaal niet gesproken.” Molema: “Waar het hier mis gaat is de definitie. Er is gesproken met marktondernemers.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Kan de dorpswethouder een rol betekenen?”

Sloot geeft aan dat de wethouder de vragen wel beantwoord, maar dat de antwoorden niet bevredigend zijn. Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “We hebben ook een dorpswethouder. Kan zij ook een rol spelen.” Die dorpswethouder is Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Formeel hebben we geen dorpswethouders maar gebiedswethouders. Ik sta open voor onze inwoners om met hen te praten. Bij mij hebben zich nog geen specifieke geluiden bereikt over dit onderwerp. Ik kan hier dan ook nog geen inhoudelijke mededelingen over doen.”