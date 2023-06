Werkzaamheden Sontweg gaan sneller dan gepland; kruising met Sontplein volgende week al dicht

Foto via Google Maps - Streetview

De werkzaamheden aan de Sontweg duren een week minder lang dan gedacht. Aanpak Ring-Zuid laat weten dat aannemerscombinatie Herepoort volgende week al gaat beginnen met de werkzaamheden aan het kruispunt tussen de Sontweg en het Sontplein.

Herepoort dacht eind vorige maand nog drie weken nodig te hebben voor de aanpassingen aan de Sontweg, die nodig zijn na de herinrichting van de Europaweg. Maar het werk verloopt volgens de aannemerscombinatie voorspoediger dan gepland. Daarom duren de werkzaamheden geen drie, maar twee weken.

Dat betekent dat de kruising tussen de Sontweg en het Sontplein volgende week al helemaal wordt afgesloten voor de aanleg van een nieuwe inrichting. Na de werkzaamheden kunnen automobilisten niet meer linksaf slaan naar het Sontplein vanaf de Sontweg, wanneer ze vanuit de richting van de Ikea naar de parkeerplaats van het winkelplein willen rijden. Dit verkeer zorgt voor veel drukte op deze route en daarom wordt deze verkeersstroom straks naar de nieuwe oprit bij de Bornholmstraat gestuurd.

De Sontweg blijft nu dicht tot volgende week vrijdagmiddag (16 juni). De kruising met het Sontplein is dicht vanaf maandagochtend. Autoverkeer kan het Sontplein vanaf dat moment alleen bereiken vanaf de afrit bij het benzinestation van Shell vanaf de Europaweg. Wie het winkelplein wil verlaten, moet omrijden via de achterkant van de MediaMarkt of via de Lübeckweg. Vanaf de Griffeweg is de Sontweg te bereiken via de Europaweg, het Damsterdiep en de Eltjo Ruggeweg. Fietsers kunnen gewoon langs de werkzaamheden rijden.