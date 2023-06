Werknemers sociale werkbedrijven eisen meer loon bij VNG-congres in MartiniPlaza

Foto: Niels Kater (FNV)

Vakbonden FNV en CNV heeft het Jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), wat dinsdag van start gaat in Groningen, aangegrepen voor een protestactie voor een betere cao voor werknemers van sociale werkbedrijven.

Een dertigtal bondsleden nam deel aan het protest bij de ingang van het congres. De bondsleden eisen tien procent meer loon en meer reiskostenvergoeding. “We voelen ons niet gehoord”, zegt FNV-bestuurder Elanda de Boer. “En dus moeten we kennelijk harder gaan roepen.”

Dinsdag en woensdag komen zo’n drieduizend vertegenwoordigers van Nederlandse gemeenten naar Groningen om aan het congres deel te nemen. De vakbonden hekelt de houding van de gemeentekoepel in haar beleid rond de cao voor werknemers van de sociale werkbedrijven, omdat VNG een week geleden (tijdens een protest in Utrecht) zou hebben laten weten geen geld te hebben om arbeidskrachten met een beperking meer te betalen.

“Het argument ‘geen geld’ is te makkelijk”, aldus CNV Overheid onderhandelaar Nico Foppen. “Het gaat om de keuze die je maakt voor de inzet van geld en over verantwoordelijkheid durven nemen voor de kwetsbaarste groep werkenden die Nederland kent. Daarom roepen we de ledenvergadering van de VNG op om de nek uit te steken en als formele werkgever van de mensen in de sociale werkbedrijven te laten zien dat deze werknemers niet minder zijn dan hun collega’s die onder de gemeente-cao vallen.”