WelMobiel gaat Dignis-cliënten vervoeren naar dagbesteding

Een chauffeur van WelMobiel bij het Heymanscentrum - Foto via WelMobiel

De stichting WelMobiel gaat vanaf 1 juli ook cliënten van Dignis vervoeren van en naar dagbestedingslocaties van de zorginstelling. Dat doet de stichting op termijn met volledig elektrische personenbusjes.

WelMobiel gaat dagelijks zo’n 150 cliënten van Dignis naar dagbestedingslocaties brengen, omdat de meeste van deze mensen zichzelf niet meer kunnen vervoeren. Dignis kiest naar eigen zeggen voor WelMobiel, omdat de stichting mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt om een vaste baan te vinden als chauffeur. Daarnaast vindt de zorginstelling WelMobiel de beste optie, omdat het haar ritten (op termijn) volledig elektrisch gaat uitvoeren.

De stichting WelMobiel is vooral actief in Vinkhuizen, Lewenborg, Beijum, Oosterparkwijk, Hoogkerk, De Hoogte en de Korrewegwijk. Het bedrijf vervoert bewoners naar zorglocaties in de hele gemeente. Daarnaast werkt de stichting samen met de Voedselbank Groningen bij het bezorgen van boodschappen aan minder mobiele Stadjers.