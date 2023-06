Weekend wordt overwegend zonnig en droog, maar temperatuur doet niet altijd mee

Een groene schildwants bij de zuidelijke ringweg - Foto: Etienne René

Droog weer en flinke perioden met zon blijven voorlopig de boventoon voeren in het Groningse weerbeeld. Alleen de temperatuur lijkt wispelturig: waar de temperatuur zaterdag overdag nog oploopt naar 21 graden, kan er zondagnacht lokaal een graadje nachtvorst zijn in de provincie.

Zaterdag wordt volgens OOG-weerman Johan Kamphuis een zonovergoten dag. De temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden, bij een matige wind uit het noordoosten. Ook in de avond blijft het redelijk aangenaam: rond 20:00 uur staat het kwik nog op 17 graden.

De zon blijft zondag de boventoon voeren, maar er komen ook een paar wolkenvelden voor. Het wordt 17 of 18 graden en door de zwakke wind lijkt het zelfs iets warmer. Maar de nacht naar maandag wordt juist opvallend fris, met temperaturen tot 4 of 5 graden en lokaal is zelfs lichte grondvorst mogelijk.

Het begin van de nieuwe werkweek laat weinig verandering zien. Er is veel zon, de temperatuur loopt op naar een graad of 18 en de wind is zwak tot matig. Dinsdag dreigt een gebied met hardnekkige bewolking boven ons gebied te arriveren. Als dat gebeurt, doet het kwik een stapje terug naar een graad of 15. Een kille dag ligt dan ook in het verschiet. Woensdag wordt het een paar graden warmer, maar ook dan worden er ‘Noordzeewolken’ aangevoerd. De rest van de week blijft het droog met perioden met zon, afgewisseld door enkele wolkenvelden en temperaturen tussen de 15 en 20 graden.