Waterschappers doen mee aan fietstocht Breda – Groningen over NAP-nulmeterlijn

Bron: Google Maps

Zo’n 1500 wielrenners rijden aanstaande maandag de ClimateClassic, een fietstocht van Breda naar Groningen. Ze doen dat om aandacht te vragen voor de gevolgen en het voorkómen van klimaatverandering.

De route van 375 kilometer volgt grotendeels de NAP-nulmeterlijn. Dat is de kustlijn die in Nederland ontstaat als de zeespiegel te ver blijft stijgen. Ook medewerkers en bestuurders van de waterschapen die aan wielrennen doen, trappen mee. De finish is maandag vanaf 17.30 uur bij het hoofdkantoor van Waterschap Noorderzijlvest.

De ClimateClassic is een initiatief van Cycling4Climate. Die organiseert fietsevenementen met onder meer als doel het vergroten van de bewustwording rond de klimaatcrisis, en mensen op een leuke manier in beweging te brengen.

Dijkgraaf Roeland van der Schaaf van Noorderzijlvest: “Dit initiatief laat op een aansprekende manier zien hoe je door samen te werken verder komt. Er doen acht waterschapsestafetteteams mee, bestaande uit meer dan honderd medewerkers en bestuursleden.” De symboliek daarvan zit hem in het feit dat waterschappen, vanwege de klimaatverandering, steeds meer moeten samenwerken.