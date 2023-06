Waterschap: ‘Droogte nog geen aanleiding tot zorgen over waterpeil’

De aanhoudende hitte en de uitblijvende regenval leidt in sommige regio’s van het land tot een dalend grondwaterpeil. Bij Waterschap Noorderzijlvest houden ze de situatie in de gemeente dagelijks in de gaten.

‘Als ik naar deze waterwegen kijk, maak ik me nog geen zorgen’, laat peilbeheerder Roelf Haaksema van het Waterschap Noorderzijlvest weten. Hij voert handmatig metingen uit met een peilstok, zodat hij precies kan zien of het grondwaterpeil nog op orde is. Hij monitort alle waterpeilen en zet ze indien nodig hoger of lager.

Het peil mag niet te laag zijn, want dat heeft nadelige gevolgen. ‘Een droge sloot is slecht voor de natuur. Het zorgt voor vissterfte en de boeren kunnen hun gewassen niet beregenen.’ Haaksema hoeft niet alle sloten handmatig te controleren. Veel gemalen zijn volledig geautomatiseerd. ‘Zodra het waterpeil onderuit zakt, gaat dit gemaal aan en komt er meer water bij.’

Noodpompen

Dat de metingen van Haaksema nog geen reden tot zorgen geven, toont aan dat het waterpeil regionaal flink kan verschillen. Het Waterschap Hunze en Aa’s besloot deze week juist de pompcapaciteit te verhogen door twee noodpompen in te zetten, om de droogte in Oost-Groningen tegen te gaan.

‘In Groningen zijn we erg afhankelijk van het water uit het IJsselmeer. Zolang het waterpeil daar op orde is, maken we ons hier nog geen zorgen. We hebben er wel voor gezorgd dat we alvast wat reserves hebben.’