Waterbedrijf komt met tips om water te besparen tijdens warme dagen

Er is al een aantal weken geen neerslag gevallen en dat maakt de verleiding groter om het gazon met drinkwater te gaan besproeien. Waterbedrijf Groningen adviseert om dit niet te doen, en komt met verschillende tips.

“Als er minder of geen neerslag valt, dan gebruiken we meer water uit de kraan”, vertelt het Waterbedrijf Groningen. “Het water wordt bijvoorbeeld gebruikt om plantjes water te geven, of om zwembadjes te vullen.” Om drinkwater niet voor deze doeleinden te gebruiken is het volgens het drinkwaterbedrijf slim om een regenton te plaatsen. Een kwartier je tuin sproeien kost al honderd liter water. Een regenton kun je het hele jaar door gebruiken.

Bruin gazon is niet erg

Dat een gazon door droogte bruin wordt, dat is volgens het Waterbedrijf niet erg. “Bij hitte is dit normaal. Je kunt je gazon gaan sproeien, maar het meeste water verdampt dan gelijk. Als het weer gaat regenen dan wordt je gazon vanzelf wel weer groen.” Daarnaast is het slim om de grond op te harken. “Grond opharken of hakken is net zo goed als tweemaal sproeien. Je breekt de harde laag waardoor de grond luchtig en vochtig blijft.”

Planten trainen

Als je de planten wel water wilt geven dan kun je dit het beste doen wanneer de zon niet meer schijnt. “Daarnaast kun je planten trainen. Probeer de planten steeds minder vaak water te geven, totdat je dit nog maar één keer per week hoeft te doen. Ze zullen langer het water vasthouden.”