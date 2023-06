Was de ontruiming van het Academiegebouw te hardhandig? ‘Demonstranten scholden en spuugden naar agenten’

Foto: Paul Blom

De ‘hardhandige’ uitruiming van het Academiegebouw van eind april was nodig, omdat de demonstrerende RUG-studenten en medewerkers weigerden mee te werken met de politie. Daarbij werd volgens burgemeester Koen Schuiling geweld gebruikt, omdat demonstranten na de ontruiming probeerden om het gebouw opnieuw binnen te gaan.

Dat schrijft de burgemeester in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66. De drie fracties schrokken naar eigen zeggen van de beelden en verhalen van demonstranten, die op dinsdag 25 april van dit jaar door de politie uit het Academiegebouw werden verwijderd.

De demonstranten, die het gebouw hadden bezet omdat ze vonden dat de ontslagen RUG-docente Susanne Täuber weer aangenomen moest worden, deden naderhand hun beklag over de ‘hardhandige’ manier waarop de politie de actievoerders verwijderde uit het RUG-gebouw. De demonstranten beklaagden zich onder meer over het feit dat een aantal actievoerders over een trap naar buiten werd gesleept en over de inzet van de wapenstok door agenten bij de ontruiming.

Maar volgens Schuiling was dit onvermijdelijk, omdat de demonstranten niet meewerkten aan de uitzetting. “Meermaals werd aangegeven dat het op grond van de huisregels van de RUG niet is toegestaan het gebouw te bezetten en dat er van overnachten geen sprake kan zijn. (..) De bezetters hadden daarbij de keuze om vrijwillig of door inzet van de politie het pand te verlaten. Uiteindelijk heeft de politie, nadat de directie van de universiteit drie keer gevorderd had om het gebouw te verlaten, de studenten het gebouw uitgebracht. De demonstrerende studenten wilden opnieuw niet meewerken, hadden hun armen in elkaar gehaakt en wilden niet met de politie meelopen naar buiten. De niet-meewerkende demonstrerende studenten zijn over de grond gesleept en naar buiten gebracht. Daarbij kregen de demonstrerende studenten meermaals de keuze voorgelegd om zelf te lopen of te worden gedragen/gesleept.”

‘Fors verbaal geweld en spugen op agenten’

Eenmaal buiten bleven de demonstranten (de groep actievoerders bestond uit zowel studenten als medewerkers van de universiteit) de ontruiming tegenwerken en probeerden daarbij hun gram te halen bij de agenten, aldus Schuiling: “De studenten wilden het terrein niet verlaten en er was sprake van fors verbaal geweld tegen de politie. Ook is een politieagent in haar gezicht gespuugd.”

De agenten zagen volgens Schuiling hoe de spanning opliep na de ontruiming. Daarop probeerden agenten de studenten naar de Broerstraat weg te leiden. Maar ook daarbij was verzet: “Om te voorkomen dat na het vertrek van de politie de studenten direct weer het gebouw in zouden lopen (..) is besloten om de studenten naar de Broerstraat te geleiden. Daarbij is het gebruik van geweld (wapenstok) noodzakelijk gebleken, wat volgens de richtlijnen van de politie is afgehandeld. Zelfs daarna probeerde een klein aantal mensen tegen de uitdrukkelijke instructies van de politie in, weer het gebouw te betreden, hetgeen werd verhinderd. Daarbij is een met de demonstranten sympathiserende medewerker van de RUG geslagen nadat deze, ondanks meerdere waarschuwingen, door de politieafzetting was gebroken.”

Volgens Schuiling is het gebouw ontruimd in overleg met de gemeente en de universiteit, nadat de studenten weigerden om weg te gaan uit het Academiegebouw. De burgemeester laat daarnaast weten dat de demonstratie niet was gemeld, maar dat er tot het einde van de avond geen reden was om in te grijpen: “De situatie binnen werd echter niet langer acceptabel geacht, voor zover deze zou aanhouden na sluiting van het gebouw. Zoals gezegd werd een langer verblijf als huisvredebreuk aangemerkt.”