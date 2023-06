Warme vrijdag en broeierig weekend aanloop naar aanval op tropisch zomerweer

De thermometer in Groningen doet vrijdag een klein stapje omlaag, maar keert zaterdag en zondag onverminderd terug naar uiterst zomerse temperaturen. De hoge luchtvochtigheid zorgt komend weekend voor broeierig weer, om daarna om te slaan in stevige regen- en onweersbuien.

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis verandert er vrijdag weinig aan het weerbeeld van de afgelopen dagen, maar doet de temperatuur een klein stapje terug: “Vrijdag is het zonnig en warm met een maximumtemperatuur rond 25 graden, bij een matige noordwestenwind. In de nacht naar zaterdag daalt het kwik naar 12 graden.”

Zaterdag stijgt de temperatuur weer naar 26 graden, maar voelt het volgens Kamphuis broeierig aan: “Dat komt door oplopende luchtvochtigheid. Er is veel zon met in de loop van de dag een paar wolkenvelden. Zondag wordt het zeer warm en in het zuiden van de provincie tropisch met 28 tot 30 graden. Er is veel zon maar er trekken ook enkele sluierwolken over.”

In de avond en nacht naar maandag is er volgens Kamphuis al kans op een regen- of onweersbui: het wordt een klamme nacht, met minima maar net onder de 20 graden. Maandag zijn er wel weer flinke perioden met zon en is het met 26 tot 29 graden broeierig en benauwd zomerweer. Wel is er een kleine kans op een bui. Daarna wordt de aanval op het stabiele hogedrukweer ingezet. Dinsdag neemt de kans op een paar stevige onweersbuien fors toe en schommelt de temperatuur rond 25 graden. Woensdag maar vooral donderdag kunnen er wederom buien vallen en het is niet ondenkbaar dat dit felle exemplaren zijn met soms veel regen.”