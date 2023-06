Waarschijnlijk geen huizen op voormalige plek van Tuin in Stad aan Friesestraatweg; ‘verblijfsplek’ voor buurt lijkt beste optie

Foto via Google Maps - Streetview

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er snel huizen komen op de voormalige locatie van Tuin in de Stad aan de Friesestraatweg. Het gemeentebestuur verwacht niet dat er een ontwikkelaar is die heil ziet in de bouw van huizen op het terrein en denkt daarom dat een ‘verblijfsplek’ voor de buurt voorlopig de beste optie is voor de inrichting.

Acht jaar geleden moest Tuin in de Stad vertrekken van het voormalige kwekersterrein, omdat de gemeente en een ontwikkelaar er twintig woningen op wilden bouwen. De ontwikkelaar liep tegen verschillende problemen aan op het terrein (waaronder vervuiling, geldgebrek en ‘infrastructuur’ in de ondergrond en langs het spoor) waardoor de beoogde woningbouwer zich vorig jaar terugtrok.

Het gemeentebestuur denkt dat er nu geen ontwikkelaar meer zal zijn die heil ziet in woningbouw op de grond. Daarom komt een initiatief van de buurt nu in (deels) beeld als alternatief, namelijk de aanleg van een deels verhard en deels onverhard gebied waar de buurt kan samenkomen. Een echt park is waarschijnlijk geen optie, omdat de grond te vervuild is om dit aan te kunnen leggen. Het gemeentebestuur ziet daarom de meeste heil in een combinatie van park (een ‘groene oase’) en verharding. Dit zou ook de goedkoopste manier zijn om het terrein voorlopig in te richten.

De nieuwe inrichting van het terrein is waarschijnlijk wel tijdelijk van aard. Woningbouw helemaal loslaten is volgens het gemeentebestuur niet nodig, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Wanneer het voor ontwikkelaars weel lucratief genoeg is om de grond op te hogen en te ontdoen van vervuiling, zouden er in de toekomst alsnog huizen op het braakliggende terrein gebouwd kunnen worden.