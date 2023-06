“Waarom gaat een wethouder niet naar Handig in de Buurt? Je wilt hierover toch geen robbertje vechten?”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Kom van die stoel af en onderneem actie. Dat is de oproep die raadslid Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen doet aan het gemeentebestuur naar aanleiding van de discussie die ontstaan is over Handig in de Buurt.

“Dit is een onderwerp waar ik honderd vragen over kan stellen”, vertelt Sloot. “Maar moeten we als gemeenteraad dat willen? Moeten we politiek bedrijven over de rug van mensen die zich zo ontzettend hard inzetten voor de samenleving? Moeten we in de raad een robbertje vechten waarbij de uitkomst van tevoren vast staat? De oppositie die verbouwereerd is, en een coalitie die het allemaal niet zo interessant vindt. Wat ik mis in deze gemeente is een actieve houding van de wethouders. Deze wethouders lezen de kranten ook. Als je een probleem ziet, dan stap je op de fiets, en dan los je dat op. Als wethouder in de gemeente Haren heb ik dat altijd op die manier gedaan. En echt, ik realiseer me dat ik nu bozig klink … wanneer gaat dit college zelf eens iets oppakken?”

Conny Eldering (Handig in de Buurt): “Ik ga geen geld rondpompen”

Terug naar maandagavond. Conny Eldering van Handig in de Buurt plaats een bericht op sociale media waarin hij klip en klaar beschrijft dat hij helemaal klaar is met de gemeente Groningen. Eldering helpt mensen met het afvoeren van grofvuil naar de vuilstort. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die van een bijstandsuitkering leven, of die zelf geen auto hebben. Eldering: “Ik heb een bus van de gemeente gekregen waarmee ik afval kan afvoeren. Ik kwam voor de vijfde keer met mijn bus op de stortplaats en plots werd ik geweigerd. Ik moest 66 euro betalen. Nou, dat wilde ik niet, dus ik ben weggegaan. Ik ga geen geld rondpompen binnen organisaties.”

“Ik staak”

Eldering heeft vervolgens contact gezocht met de gemeente. “We hebben onze best gedaan om er uit te komen, maar de gemeente is ontzettend halsstarrig. Ze vinden dat ik mij moet houden aan de regels. Maar ik ben een sociale onderneming. Ik help mensen die anders niet de mogelijkheid hebben om hun afval af te voeren. Ik help mensen die om fysieke, psychische of financiële redenen niet als volwaardig burger mee kunnen draaien in onze maatschappij. En wat gebeurt er als het afval niet wordt opgehaald? Dan wordt het in de wijk gedumpt. Dat zie je nu trouwens al gebeuren op bijvoorbeeld het Borgplein. Ik ben er in ieder geval wel klaar mee. Ik gedraag me nu als een boze man, en ik haal voorlopig geen afval op. Ik staak. Wat ik graag zou willen is dat ik een uitzonderingspositie ga krijgen.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Dit is toch niet meer uit te leggen?”

Sloot: “Als partij koesteren wij burgerinitiatieven. En ik zeg niet dat we elk initiatief maar moeten koesteren, maar je moet kijken wat het een wijk, een omgeving, oplevert. We hebben het nu over afval ophalen en wegbrengen maar Handig in de Buurt doet nog veel meer. Als jij een klusje in je huis niet uit kunt voeren, dan komen zij langs om je te helpen. Conny en al die vrijwilligers regelen het wel. Handig in de Buurt heeft contact met mensen, en ze hebben de gave om mensen zich goed te laten voelen. En dan gaat de gemeente zo’n project, zo’n initiatief, dwarszitten. Hoe dan? Dit is toch niet meer uit te leggen?”

“Waarom blijf je als gemeentebestuur op je handen zitten?”

Eldering geeft aan dat er geen contact is geweest met een wethouder, wel met de Milieudienst. Sloot: “Dit zijn van die onderwerpen die je niet in de raad wil uit gaan vechten. We kunnen nu zeggen, hier gaan we vragen over stellen, maar daarmee bied je deze mensen toch valse hoop. Waar het om gaat is dat we het hebben over iets dat niet weg moet, dat verankert is in de wijk. Waarom blijf je als gemeentebestuur op je handen zitten? Als je dit leest, dan ga je toch naar zo iemand toe? Dan ga je informeren wat er aan de hand is? Dan zoek je toch naar een oplossing? Ik snap dit echt niet.”

Gemeente Groningen: “Eldering moet zich net als andere mensen houden aan de regels”

Op het stadhuis zeggen ze dat Eldering zich moet houden aan de regels zoals die voor iedereen gelden. “Op een pas mag je vier keer per jaar een bepaalde hoeveelheid grofvuil wegbrengen”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Een persoon is gebonden aan regels, en breng je teveel of te vaak afval, dan moet je betalen. Dat zijn de regels, en Eldering krijgt daar geen uitzondering op.” Volgens de woordvoerder is een uitzonderingspositie ook onhaalbaar: “Dat zou betekenen dat een commercieel bedrijf een stichting kan opstarten. Het is dan niet waterdicht.”