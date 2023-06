VV Groningen vreest degradatie na ‘gedwongen plaatsing’ in tweede klasse

Foto Andor Heij. Sportpark Het Noorden

VV Groningen start volgend seizoen in de tweede klasse zaterdag en niet in de vijfde klasse zaterdag zoals de club deze maand aankondigde.

Begin dit jaar trok de club zich terug uit de eerste klasse wegens dreigende financiële problemen. In eerste instantie stopte VVG er helemaal mee, maar al snel werd besloten een doorstart te maken.

De club dacht in de vijfde klasse zaterdag te herstarten, maar volgens de regels van de KNVB mag dat niet. Bij een doorstart moest VVG in de vijfde klasse zondag beginnen, want wisselen van speeldag mag wel. “Dat was voor ons geen optie”, aldus penningmeester Gert Haak van VVG. “We zijn een echte zaterdagclub”.

Een andere optie was eerst een jaar tussen de reserves op zaterdag te spelen. Maar de tweede klasse was ook een mogelijkheid, omdat VVG door het terugtrekken officieel gedegradeerd was naar die klasse.

“We balen er wel een beetje van”, zegt Haak. “We wilden in de vijfde klasse beginnen, want daar hebben we de spelers voor. We hebben er wel een paar goed voetballers bij zitten, maar dat is niet genoeg”.

Degraderen

“Helaas de tweede klasse, we gaan dus degraderen”, vervolgt Haak. “Het wordt voor de spelers waarschijnlijk geen erg leuk seizoen. We moeten als bestuur daarom maar een paar leuke dingen organiseren voor de spelers, zoals wat etentjes. En doordeweeks oefenen tegen vijfdeklassers, zodat er wel een keer gewonnen wordt. En bouwen aan een elftal dat het jaar er op goed mee kan in de derde klasse”.

Volgens Haak gaat het goed met VVG sinds de doorstart. “We zijn aardig gegroeid. We hebben veel nieuwe leden en sponsoren. We beginnen met twee elftallen en er komt misschien nog een derde elftal bij. Daarnaast hebben we een O-19 elftal en een 35+ team”.

Haak trainer af

Haak is de nieuwe penningmeester van de club, maar was in het verleden trainer bij onder meer VVG. Maar het trainersvak ligt nu achter hem. “Daar heb ik helemaal geen ambitie meer voor. Na tien jaar heb ik er geen zin meer in. Misschien pak ik het ooit wel weer eens op, maar nu kan ik in de weekeinden bij mijn kinderen gaan kijken die ook sporten. En op zondag speel ik lekker in het vierde elftal van VVK”.