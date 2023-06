Vuurwapen aangetroffen in personenauto, drie personen aangehouden

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag drie personen aangehouden omdat ze in het bezit waren van een vuurwapen. Dat meldt de politie op sociale media.

“Tijdens de horecadienst hebben we een voertuig gecontroleerd dat over de Nieuwstad reed”, schrijft de politie. “Bij de controle van dit voertuig troffen we een vuurwapen aan. Dit wapen hebben we in beslaggenomen. De drie personen in de auto zijn aangehouden. Het gaat om een 26-jarige man uit Farmsum, en een 26-jarige en een 20-jarige man uit Delfzijl.”

De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. Daar zullen ze zaterdag worden verhoord.