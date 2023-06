Vullen buitenboordmotortje leidt tot inzet brandweer

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groningse brandweer moest zaterdagavond in actie komen in een woning aan de Nieuweweg in Stad vanwege een vermeende gaslucht. Niemand raakte gewond.

De melding van een gaslucht kwam rond 18.15 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit naar de locatie stuurden. “We kwamen er al heel snel achter dat het niet om een gaslekkage ging”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Maar we roken in de woning wel een vreemde, penetrante geur. Uiteindelijk hadden we om 19.00 uur de oorzaak te pakken. Eén van de bewoners had eerder op de dag een buitenboordmotortje gevuld met brandstof.”

Walburg: “Daarbij is er wat brandstof gemorst op een deurmat. Vervolgen is deze bewoner lekker gaan varen. De andere huisgenoten wisten van niks en kwamen later op de dag thuis, waarbij ze de vreemde geur roken. Wij hebben de deurmat naar buiten gebracht, en daarmee was voor ons de kous af.”