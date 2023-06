Vrouwen in het gezicht gespuugd op Boterdiep, politie zoekt getuigen

Foto via Politie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een incident op het Boterdiep waarbij meerdere vrouwen in het gezicht zouden zijn gespuugd. Dat meldt de politie op sociale media.

“Op vrijdagochtend 23 juni om 10.00 uur kregen wij de melding dat er meerdere vrouwen in het gezicht zouden zijn gespuugd door een man op het Boterdiep”, schrijft de politie. “Wij zijn op zoek naar mensen die iets gezien hebben, en ook komen we graag in contact met vrouwen die slachtoffer zijn geworden.

De politie is bereikbaar op 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 70 60. “Vergeet hierbij niet het zaaknummer 2023 16 28 99 te vermelden.”