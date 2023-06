Vrouw uit Drenthe vermist, voor het laatst gezien bij Hoofdstation

Foto via Politie.nl

Sinds afgelopen vrijdag wordt een 22-jarige vrouw uit Gasselternijveen vermist. De vrouw is voor het laatst gezien op het Stationsplein in Stad.

De politie meldt dat het onbekend is of de vrouw gebruik heeft gemaakt van het openbaar vervoer en of ze nog in de omgeving is van Groningen. De vrouw is ongeveer 1.85 meter lang en heeft een slank tot dun postuur. Ze heeft een lichte huidskleur en grijs-groene ogen. De vrouw heeft halflang donker, sluik haar, tot op de schouder. Tijdens het moment van vermissing droeg ze een zwarte wijde broek, zwarte instappers en een groen-wit T-shirt. “Wij maken ons zorgen, vanwege het verlaten van het ouderlijk huis zonder enige vorm van berichtgeving”, meldt de politie.”

Mensen die iets gezien hebben, of die informatie hebben over deze zaak, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0800 60 70.