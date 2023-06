Vrouw bedreigt beveiliger met stanleymes op Zuiderdiep; politie zoekt getuigen

Foto: Kin Kate via publicdomainpictures.net

Op de kruising van het Gedempte Zuiderdiep en de Ruiterstraat, vlakbij de bioscoop van Pathé, heeft een vrouw afgelopen maandag een beveiliger bedreigd met een stanleymes. De politie is een onderzoek gestart en doet vrijdagmiddag een oproep aan getuigen.

De bedreiging vond maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur plaats. Na het incident is de vrouw richting de parkeergarage aan de Ruiterstraat in gelopen.

Mensen die iets gezien of gehoord hebben wat de politie kan helpen in het onderzoek, of in het bezit van camerabeelden, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Anoniem melden kan ook via 0800 – 7060. Vergeet hierbij niet zaaknummer 2023 158 418 te vermelden.