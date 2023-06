VRIJDAG verhuist muziekafdeling naar Akkerstraat tijdens verbouwing

Foto via VRIJDAG

Vanaf de zomer neemt VRIJDAG voor circa drie jaar haar intrek in De Studio (Akkerstraat 99) voor al haar muzieklessen.

In de Sint Jansstraat wordt een nieuw gebouw voor VRIJDAG gebouwd. Daarom moet de muziekafdeling van VRIJDAG tijdelijk uitwijken naar een andere locatie. De keuze daarvoor is gevallen op De Studio, het voormalige pand van onder meer OOG en de dansacademie van Lucia Marthas. Om VRIJDAG te kunnen huisvesten, worden onder meer een concertzaal, studio’s en lesruimtes ingericht in De Studio.

Het gebouw wordt nu gereed gemaakt voor de verhuizing, die voor 11 september aanstaande klaar moet zijn. De gemeente Groningen schat in dat het nieuwe gebouw voor VRIJDAG aan de Sint Jansstraat in 2026 klaar is.