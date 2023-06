Voorzichtig positieve reacties op sluiten gaskraan: “Eerst zien, dan geloven”

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

In de provincie wordt voorzichtig positief gereageerd op het besluit van het kabinet om de gaskraan op 1 oktober definitief dicht te draaien. Op dit moment staat het Groningenveld nog op de waakvlam. Die waakvlam gaat op 1 oktober uit.

De installaties worden niet meteen afgebroken. Vijf gasputten zullen namelijk nog een jaar beschikbaar blijven voor noodgevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van koud weer of als er problemen zijn met de gaslevering. En daar is gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de PvdA niet blij mee: “Je blijft de optie houden dat er vijf gasputten opengemaakt kunnen worden als het nodig is. Wantrouwen is een groot woord, maar ik vertrouw het niet helemaal. Het neemt niet weg dat het een goed besluit is. We zijn op weg naar einde gaswinning, dus daar zeur ik ook niet over. Maar ik vind dat definitief wel definitief moet zijn.”

Susan Top: “Historisch wordt het pas als het onomkeerbaar is”

Raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “De aankondiging dat de gaskraan nu definitief dicht gaat is positief nieuws. Maar ik ben wel voorzichtig positief, want het is eerst zien en dan geloven. En we zijn er nog niet hè? Er is ook herstel van vertrouwen nodig, de versterkingsoperatie … eigenlijk een herstel van alles.” Susan Top: “Niet langer dweilen met de kraan open. De gaskraan gaat per 1 oktober naar nul. Dat is zeker een mijlpaal in de Nederlandse/Groningse gasgeschiedenis. Historisch wordt het pas als het onomkeerbaar is. En dan nog. Bevingen zullen eerst blijven. Dus Nederland, denk niet dat het ‘klaar’ is nu.”

Merel Jonkheid: “Pas echt blij als wettelijk is vastgesteld dat er geen gas meer mag worden gewonnen”

Merel Jonkheid van de Groninger Bodem Beweging reageert voorzichtig positief omdat ook zij in haar maag zit met de vijf putten die weer open kunnen: “Daarom gaan de ogen weer richting Groningen als de energieprijzen omhoog schieten. We zijn pas echt blij als wettelijk is vastgelegd dat hier geen gas meer mag worden gewonnen.” Raadslid Tom Rustebiel van D66: “Dit is een historische besluit. De gaswinning, die zoveel levens heeft ontwricht en gebouwen heeft gesloopt, stopt dit jaar. Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. De strijd voor herstel en genoegdoening duurt voort.”