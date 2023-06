Voorstel om bruine kroegen in de stad te behouden

Foto: Sebastiaan Scheffer

De raadsfracties van de PvdA en Stadspartij 100% voor Groningen doen deze woensdag in de gemeenteraad een voorstel om de bruine kroeg te beschermen en promoten.

Het voorstel wordt mede-ingediend door de SP, Partij voor het Noorden en D66. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat het aantal cafés in de stad vanaf 2010 met 62 is afgenomen, waaronder ook bruinen kroegen. “Die kroegen moeten we koesteren,” zegt PvdA-raadslid Rico Tjepkema. “Het zijn juist die plekken waar iedereen welkom is en waar je elkaar met al je verschillende achtergronden ontmoet.”

PvdA en Stadspartij willen dat de resterende bruine kroegen in de gemeente in kaart worden gebracht. Aan de hand van hun historische, sociale en monumentale waarde moet zo’n bruine kroeg een monumentale waarde krijgt. Verder moet de politiek samen met de kroegbazen de bruine kroegen promoten.

Kortgeleden werd in de gemeenteraad ook over de horeca in de binnenstad gesproken. Veel partijen vinden dat lokale ondernemers ondersteund moeten worden, om de stad aantrekkelijk te houden. Tjepkema vertelde toen dat bovenstaande motie eraan zat te komen.