Voorproefje ‘Een rondje om de Oostzee’ goed ontvangen door publiek: “Wat we laten horen is best wel uniek”

Foto: CSG Gica

In Kropswolde gaf studentenkoor Gica afgelopen zondag een voorproefje van hun nieuwe project ‘Een rondje om de Oostzee’. Later deze maand vinden er twee concerten plaats.

“Afgelopen weekend hadden we ons studieweekend”, vertelt Martijn Meelker van Gica. “Op zaterdag hebben we van 10.00 tot 17.00 uur gerepeteerd en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Op zondag vond er ook een mini-concert plaats. We hebben een aantal werken laten horen die straks tijdens het concert ook te horen zijn. En dat is in verschillende opzichten een mooie test. We kunnen zien waar we zelf als koor staan, maar we kunnen ook zien hoe het publiek op onze werken reageert.”

“Uniek concert”

Bij ‘Een rondje om de Oostzee’ worden letterlijk alle landen rond de Oostzee aangedaan. “Ik denk dat je gerust kunt zeggen dat je het hebt over een uniek concert. Het bestaat uit vier delen. De Duitse barokmuziek komt aan de orde, de wereldlijke romantiek, de religieuze romantiek en de moderne muziek uit de Baltische Staten. Die combinatie hoor je eigenlijk nooit. Op het mini-concert hebben we een aantal stukken laten horen. Je kunt dat het beste vergelijken met een teaser voor een film. Dat je na afloop denkt, die film wil ik absoluut kijken. Ik hoop dat we dat met dit concert ook hebben bewerkstelligd.”

“Campingeigenaren hadden alle gasten gemobiliseerd”

Voor Gica was een studieweekend in Kropswolde niet nieuw. “In 2019 hebben we dit ook gedaan. We hebben toen een heel leuk weekend gehad in Kropswolde. Daarna kwamen de coronajaren, en dit jaar konden we dit weer oppakken. We verbleven op een camping in het dorp. En dat was super leuk. Als ik een compliment mag maken, dan wil ik de beheerders en de gasten van de camping heel erg bedanken. We zijn erg leuk ontvangen, we hebben veel aandacht gekregen, en de eigenaren van de camping vinden het zo leuk, dat ze heel wat mensen gemobiliseerd hadden om bij ons concert aanwezig te zijn. En het was fijn om te zien dat iedereen na afloop onder de indruk was, dat mensen enthousiast waren.”

“Zware taak voor de sopranen”

Maar een studieweekend maakt ook moe. “We hebben hard gewerkt. De sopranen moesten daarbij extra hard werken, omdat door omstandigheden er een aantal afwezig waren. Je hebt dus een sectie die dan minder bezet is, dus degenen die er wel zijn moeten zich extra laten gelden om hetzelfde te bereiken.” Meelker denkt ook dat men klaar is voor de concerten die aan het eind van de maand gegeven gaan worden: “Er zijn nog wel wat aandachtspunten, maar over het algemeen zijn we heel tevreden hoe het gegaan is, en hoe we er voor staan.”

“Informele setting”

‘Een rondje om de Oostzee’. Deense barokmuziek van Morgens Pedersøn, maar ook werken van August Söderman en Pēteris Vasks zullen te horen zijn. Niet alleen wordt er een reis gemaakt door de landen, ook vliegt men door de tijd waarbij er vroege barokmuziek te horen zal zijn, maar ook moderne composities. “Het leuke van dit mini-concert is dat er ook informatie wordt gegeven. Onze dirigent vertelde aan het aanwezige publiek wat achtergrondinformatie. Dat is heel erg leuk, en dat zie je bij concerten niet, omdat concerten formeler zijn. De informele setting maakte het voor het publiek interessant.”

De concerten voor ‘Een rondje om de Oostzee’ vinden plaats op 23 en 24 juni. Op 23 juni is het koor te vinden in Oosterwolde, een dag later in de Doopsgezinde kerk in Stad.