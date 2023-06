Visarend bezoekt het Hunzedal: “Gaat waarschijnlijk de zomer door brengen in het gebied”

Foto: nigel - Flickr: IMG_2647-003, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7934791

Een visarend heeft maandagmiddag een bezoek gebracht aan natuurgebied het Hunzedal. Of de roofvogel ook aan het broeden is in het gebied, dat kan de natuurorganisatie nog niet zeggen.

Twee natuurbeheerders waren in de middaguren bezig met het tellen van de populatie van de zwarte sternkolonies die in het gebied verblijven. “Ineens kwamen we een visarend tegen”, meldt natuurbeheerder Bert Dijkstra. “Het lijkt er op dat deze de zomer door gaat brengen in het gebied.” En dat zou voor het eerst zijn dat de zeldzame roofvogel onder de rook van Groningen gaat broeden.

Tot in de jaren vijftig kwam de visarend nagenoeg niet voor in Europa. In de jaren zestig en zeventig had de vogel te lijden van een insecticide, waardoor de populatie achteruit liep. Nadat dit middel niet meer gebruikt mocht worden, nemen de aantallen weer toe. In Nederland werd de visarend de laatste jaren vooral gezien in april en september wanneer de roofvogel op doorreis was. Maar de laatste jaren kiest het dier er ook steeds vaker voor om in ons land te blijven. Zo werd er enkele jaren geleden door een paartje gebroed in De Biesbosch.