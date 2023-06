Vijlbrief belooft dat schadeafhandeling makkelijker wordt, coalitie blijft achter Rutte staan

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een motie van wantrouwen tegen premier Mark Rutte (VVD) heeft op de tweede dag van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning geen meerderheid gekregen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) heeft toegezegd dat de schadeafhandeling beter gaat worden.

Op de tweede dag van het debat was het de beurt aan het kabinet om te reageren. Rutte trok daarin het boetekleed aan, maar de reactie was voor een groot deel van de oppositie niet genoeg. In het begin van de avond dienden zij een motie van wantrouwen in. Deze motie haalde geen meerderheid, omdat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de premier bleef steunen. Wel was tijdens het debat duidelijk zichtbaar dat vooral de ChristenUnie niet blij was met de reactie van het kabinet.

Overheid gaat niet meer in beroep

Een punt dat ook verschillende keren aan de orde kwam tijdens het debat is de afhandeling van de schade. Ondanks eerdere beloftes duurt dat nog te lang. Vijlbrief liet weten dat dit beter moet. Huishoudens met tot 40.000 euro schade hoeven straks niet meer allerlei inspecties te doorlopen voor ze hun geld krijgen. Volgens de staatssecretaris is dit besluit een aanzienlijke verbetering, omdat het gemiddelde schadebedrag rond de 14.000 euro ligt. Vijlbrief wil kijken of dit bedrag ook omhoog kan naar 60.000 euro. Daarnaast is toegezegd dat de overheid niet meer in beroep zal gaan in zaken en dat de landsadvocaat ook niet meer wordt ingezet.

Oprichten taskforces

Wanneer het voor huishoudens met schadebedragen tot 60.000 euro makkelijker wordt om schade te herstellen blijft volgens Vijlbrief 1 procent over die gerekend kunnen worden tot de ingewikkelde gevallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om agrarische bedrijven die schades hebben aan mestkelders, maar ook eigenaren van monumentale gebouwen. Vijlbrief: “Voor die complexe gevallen gaan we taskforces in het leven roepen die van deur tot deur gaan om het op te lossen. We gaan het bij wijze van spreken brengen in plaats van dat mensen het moeten komen halen.”