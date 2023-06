Vijftienjarige Stadjer aangehouden op Nieuwe Markt na steekpartij

Foto via Politie.nl

Agenten hebben donderdagnacht een vijftienjarige jongen uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij.

De jongeman werd aangehouden na een ruzie tussen jongeren op de Nieuwe Markt. De ruzie mondde uit in een vechtpartij. Na de vechtpartij bemerkte één van de betrokken pijn in zijn been.

Volgens teamchef Gerard de Jonge van het politieteam Groningen-Centrum bleek het slachtoffer een steekwond te hebben. Agenten hielden na de steekpartij een vijftienjarige jongen uit Stad aan. Deze jongen bleek een schroevendraaier en een ander scherp voorwerp bij zich te hebben.