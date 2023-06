Vijf bedrijven uit Stad in de race voor Groninger Ondernemingsprijs

Foto: Groninger Ondernemersprijs

De jury van de Groninger Ondernemersprijs heeft de tien genomineerden bekend gemaakt die dit jaar de strijd aangaan om jaarlijkse prijs voor excellente en inspirerende bedrijven in de provincie. Dit jaar maken vijf bedrijven uit onze gemeente kans de winnaar te worden.

ICT-consultant Enshore, Online Veilingmeester, Vesta Meubelgroep, ijzerwarengroothandel Wovar en klimaatbeheerser ACS dingen mee naar de Groninger Ondernemingsprijs van dit jaar. De rest van de genomineerden is buiten de gemeente Groningen gevestigd.

Dat de helft van alle genomineerden dit jaar uit Stad komt, is volgens Klippa-directeur (winnaar 2022) en kersvers jurylid Yeelen Knegtering toeval: “Het is een fiftyfifty verdeling geworden tussen Stad en Ommeland. Maar over de verhouding tussen Stad en provincie staat van tevoren niets vast.”

De genomineerden worden de komende periode uitgebreid geïnterviewd, geportretteerd en gefilmd. Verder worden ze inhoudelijk onderzocht door vakspecialisten van De Haan Advocaten & Notarissen, BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank Groningen. Mede op basis van de uitkomsten van die onderzoeken stelt de jury een voorlopige rangorde op. Dan mogen de bedrijven zichzelf via pitches voorstellen aan de jury en vertellen waarom ze de prijs moeten winnen.

Op 28 september maakt de jury een top-drie bekend. Daarna gaat de jury (IJzebrand Rijzebol, Suzanne Snijder, Paul Schreuders, Albert Keizer en Yeelen Knegtering) bij de bedrijven op bezoek. De winnaar van de 25e Groninger Ondernemingsprijs op donderdagavond 30 november bekendgemaakt en gehuldigd door commissaris van de Koning René Paas in de grote zaal van MartiniPlaza Groningen.