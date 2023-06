Viaduct Olgerweg maakt weer een slachtoffer: zoveelste bedrijfsbus rijdt zich klem

Foto: 112 Groningen

Het viaduct onder de zuidelijke ringweg over de Olgerweg heeft donderdagmiddag haar zoveelste slachtoffer gemaakt.

Dit keer was het niet de gebruikelijke boodschappenbezorger, maar een glaszetter die besloot de grote hoeveelheid waarschuwingen over de hoogte van het viaduct te negeren. Dat resulteerde in het gebruikelijke resultaat: een beschadigde bestelbus die klem zit onder het viaduct.

De bestelbus kwam er met relatief weinig schade vanaf, omdat de bus maar net iets te hoog bleek. De bestuurder wist op eigen kracht onder het viaduct vandaan te komen door banden van de bestelauto leeg te laten lopen. Inmiddels is de weg weer vrij.