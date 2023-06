VI: ‘Groningen aast op voormalig Cambuur-linksback Marvin Peersman’

Foto: Sebastian27 via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

FC Groningen is volgens Voetbal International in gesprek met het Griekse Aris Saloniki over een transfer van Marvin Peersman.

Volgens VI praten de Griekse club en FC Groningen nog over de voorwaarden voor de transfer van de linksback, die nog een contract voor twee jaar heeft in Thessaloniki.

De 32-jarige Belg speelt sinds 2020 in Griekenland, eerst bij PAS Giannina en sinds vorig seizoen bij Aris Saloniki. Daarvoor vertoefde hij twee jaar in Israël (Hapoel Tel Aviv ), na een transfer van Cambuur in Leeuwarden. Daarvoor was Peersman actief voor FC Dordrecht, Royal Antwerp en Beveren.

Mocht Peersman naar Groningen komen, dan is de Belg de vijfde versterking voor FC Groningen. Eerder werden Hidde Jurjus, Marco Rente, Daniël Beukers en Kevin van Veen al vastgelegd.